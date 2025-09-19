Leyen | risponderemo a provocazioni russe
17.55 "L'Europa è al fianco dell'Estonia di fronte all'ultima violazione del nostro spazio aereo da parte della Russia. Risponderemo a ogni provocazione con determinazione, investendo al contempo in un fianco orientale più forte". Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, von der Leyen. "Con l'intensificarsi delle minacce, aumenterà anche la nostra pressione. Invito i leader dell'Ue ad approvare rapidamente il nostro 19esimo pacchetto di sanzioni", aggiunge. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: leyen - risponderemo
Von der Leyen: "Risponderemo alla provocazione con determinazione", così la presidente della Commissione Ue dopo la violazione dello spazio aereo estone da parte dei caccia russi Vai su Facebook
Il dibattito sullo Stato dell’Unione è in pieno svolgimento #SOTEU Segui in diretta le reazioni dei membri del Parlamento europeo al discorso di Ursula von der Leyen ? - X Vai su X
Von der Leyen: Chiudere rubinetti del gas russo. Jet russi in Estonia respinti da F-35 italiani - Vladimir Putin:La guerra in Ucraina terminerà, ma la Russia continuerà a sviluppare le sue forze armate; Scramble in Estonia, von der Leyen: «Risponderemo alle provocazioni di Mosca». Tallin convoca l'incaricato d'affari russo; Estonia, jet russi violano spazio aereo. Nato invia F-35 italiani. Von der Leyen: «Risponderemo alle provocazioni».
Ucraina, tre jet russi violano lo spazio aereo estone: respinti da F-35 italiani. Von der Leyen: “Risponderemo” - Rimane sempre alta la tensione in Ucraina con Vladimir Putin che non accenna a compiere passi avanti per il cessate il fuoco. Scrive msn.com
I russi mandano in tilt il Gps del volo di von der Leyen, Mosca: 'Noi non c'entriamo' - La Russia avrebbe sabotato il segnale satellitare all'aereo di Ursula von der Leyen, costringendolo a sorvolare per un'ora l'aeroporto di arrivo a Plovdiv in Bulgaria. Segnala ansa.it