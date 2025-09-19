Leyen | risponderemo a provocazioni russe

17.55 "L'Europa è al fianco dell'Estonia di fronte all'ultima violazione del nostro spazio aereo da parte della Russia. Risponderemo a ogni provocazione con determinazione, investendo al contempo in un fianco orientale più forte". Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, von der Leyen. "Con l'intensificarsi delle minacce, aumenterà anche la nostra pressione. Invito i leader dell'Ue ad approvare rapidamente il nostro 19esimo pacchetto di sanzioni", aggiunge. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

