L'ex tentatore Andrea Marinelli attacca Lucia Ilardo e lei lo smaschera | Era fidanzato durante Temptation

Dopo le parole di Andrea Marinelli che ha commentato la vicenda del trono di Rosario Guglielmi, saltato per colpa della rivelazione di Lucia Ilardo, quest'ultima è intervenuta sui social. Con un commento avrebbe smascherato il suo ex tentatore sostenendo di aver scoperto che "prima, durante e dopo" Temptation Island era fidanzato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tentatore - andrea

Chi è Andrea Marinelli, il tentatore vicino a Lucia a Temptation Island

Chi è Andrea Marinelli, il tentatore di Lucia a Temptation Island 2025

Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi dopo Temptation Island: “Rottura definitiva, lei sente ancora il tentatore Andrea”

Temptation Island, Lucia colpisce ancora e svela un retroscena che mette nei guai il tentatore Andrea L’ex protagonista del docu reality ha risposto alle recenti dichiarazioni del tentatore sul suo conto e… Vai su Facebook

L'ex tentatore Andrea Marinelli attacca Lucia Ilardo e lei lo smaschera: Era fidanzato durante Temptation; Temptation Island, la bomba di Lucia: “Andrea era fidanzato prima, durante e dopo; Temptation Island, Lucia Ilardo spiazza: il retroscena che mette nei guai il tentatore Andrea.

L’ex tentatore Andrea Marinelli attacca Lucia Ilardo e lei lo smaschera: “Era fidanzato durante Temptation” - Dopo le parole di Andrea Marinelli che ha commentato la vicenda del trono di Rosario Guglielmi, saltato per colpa della rivelazione di Lucia Ilardo, quest'ultima ... Scrive fanpage.it

Temptation Island: dopo Rosario, anche Lucia smaschera il tentatore Andrea - Dopo aver smascherato l'ex fidanzato a Uomini e Donne, Lucia Ilardo di Temptation Island colpisce il tentatore Andrea. Secondo donnaglamour.it