L’ex Juve nei guai | rescissione e mandato d’arresto
Un caso clamoroso scuote il mondo Juve: per un ex giocatore bianconero mandato d’arresto e contratto stracciato dal suo attuale club. La notizia è di quelle che lasciano senza parole e che hanno fatto rapidamente il giro dei media internazionali. I tifosi, infatti, sono rimasti increduli davanti a ciò che sta accadendo a uno dei protagonisti che, nel recente passato, aveva incantato lo Stadium con le sue giocate. Un campione capace di regalare lampi di classe e momenti da applausi, ora invece travolto da una vicenda extra calcistica che mette seriamente a rischio la sua carriera. Il nome in questione è di quelli che hanno scaldato il cuore degli juventini. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
I guai non finiscono per la Juve: Mondiale finito in attesa del Real
Juve nei guai: è saltato un altro accordo
Indagine aperta della Guardia di Finanza: Juve nei guai | Inchiesta su 700 milioni di euro
Douglas Costa nei guai Nei confronti del 35enne ex Juve è stato emesso un mandato d’arresto dal tribunale di Porto Alegre. Il motivo? Il mancato pagamento degli alimenti per un debito da 492.965,29 reais, più di 78 mila euro, come ha scritto il sito glob Vai su Facebook
