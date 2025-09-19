Un caso clamoroso scuote il mondo Juve: per un ex giocatore bianconero mandato d’arresto e contratto stracciato dal suo attuale club. La notizia è di quelle che lasciano senza parole e che hanno fatto rapidamente il giro dei media internazionali. I tifosi, infatti, sono rimasti increduli davanti a ciò che sta accadendo a uno dei protagonisti che, nel recente passato, aveva incantato lo Stadium con le sue giocate. Un campione capace di regalare lampi di classe e momenti da applausi, ora invece travolto da una vicenda extra calcistica che mette seriamente a rischio la sua carriera. Il nome in questione è di quelli che hanno scaldato il cuore degli juventini. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - L’ex Juve nei guai: rescissione e mandato d’arresto