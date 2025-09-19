Lewis Capaldi tour e nuovo singolo | esce Something in the heavens

Dopo il ritorno con un tour nel Regno Unito Lewis Capaldi svela il suo nuovo singolo, “Something in the heavens”. Il cantautore britannico, assente dalle scene da due anni, torna con un brano scritto insieme a Connor & Riley McDonough, accompagnato da un’emozionante performance live registrata agli Abbey Road. Lewis Capaldi, il tour nel Regno Unito. Il singolo “Something in the Heavens” descrive la perdita in tutte le sue forme, ma anche i barlumi di speranza che rimangono. “Ti amerò fino al mio ultimo respiro, te ne sei andata ma qualcosa in Cielo mi dice che saremo di nuovo insieme”, canta Capaldi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lewis Capaldi, tour e nuovo singolo: esce “Something in the heavens”

