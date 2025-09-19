Lewis Capaldi pubblica il suo nuovo singolo Something In The Heavens

Spettacolo.eu | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

, un inno emozionante che arriva dritto al cuore. Dopo settimane di anticipazioni e un ritorno trionfale con un tour dopo due anni di assenza, la superstar mondiale Lewis Capaldi svela ora il suo nuovo singolo Something In The Heavens, un inno emozionante che arriva dritto al cuore. Scritta insieme ai cantautori Connor & Riley McDonough, Something In The Heavens descrive la perdita in tutte le sue forme, ma anche i barlumi di speranza che rimangono, ed è l’ennesimo esempio mozzafiato dello straordinario dono di Lewis di arrivare dritto all’anima degli ascoltatori. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

lewis capaldi pubblica il suo nuovo singolo something in the heavens

© Spettacolo.eu - Lewis Capaldi pubblica il suo nuovo singolo Something In The Heavens

In questa notizia si parla di: lewis - capaldi

“Giuro su Dio che sopravviverò, anche se mi uccide, mi alzerò e ci proverò, anche se è l’ultima cosa che farò”: Lewis Capaldi commuove al Glastonbury Festival

Lewis Capaldi annuncia un tour nel Regno Unito: “Era ora che ritornassi al lavoro”

Lewis Capaldi, l’insolito regalo per i fan: il cantante dona 734mila ore di terapia gratuita

Lewis Capaldi pubblica a sorpresa il singolo “Survive; Lewis Capaldi in concerto; Lewis Capaldi riceve una telefonata da Kim Kardashian: lo sketch su Instagram FOTO.

lewis capaldi pubblica suoLewis Capaldi, tour e nuovo singolo: esce “Something in the heavens” - Dopo il ritorno con un tour nel Regno Unito Lewis Capaldi svela il suo nuovo singolo, "Something in the heavens". Scrive msn.com

Lewis Capaldi, il nuovo singolo è Something In The Heavens: testo, traduzione, significato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lewis Capaldi, il nuovo singolo è Something In The Heavens: testo, traduzione, significato ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Lewis Capaldi Pubblica Suo