Lewis Capaldi pubblica il suo nuovo singolo Something In The Heavens
, un inno emozionante che arriva dritto al cuore. Dopo settimane di anticipazioni e un ritorno trionfale con un tour dopo due anni di assenza, la superstar mondiale Lewis Capaldi svela ora il suo nuovo singolo Something In The Heavens, un inno emozionante che arriva dritto al cuore. Scritta insieme ai cantautori Connor & Riley McDonough, Something In The Heavens descrive la perdita in tutte le sue forme, ma anche i barlumi di speranza che rimangono, ed è l’ennesimo esempio mozzafiato dello straordinario dono di Lewis di arrivare dritto all’anima degli ascoltatori. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: lewis - capaldi
“Giuro su Dio che sopravviverò, anche se mi uccide, mi alzerò e ci proverò, anche se è l’ultima cosa che farò”: Lewis Capaldi commuove al Glastonbury Festival
Lewis Capaldi annuncia un tour nel Regno Unito: “Era ora che ritornassi al lavoro”
Lewis Capaldi, l’insolito regalo per i fan: il cantante dona 734mila ore di terapia gratuita
Dopo settimane di anticipazioni, Lewis Capaldi svela il nuovo singolo “Something In The Heavens”, inno emozionante che arriva dritto al cuore #lewiscapaldi #SomethingInTheHeavens https://imusicfun.it/news/lewis-capaldi-il-nuovo-singolo-something-in-the- - X Vai su X
Francesco Di Fiore, 18enne di Livorno, si è presentato alle audition di X Factor 2025 con Before You Go di Lewis Capaldi. Quattro sì e una standing ovation per lui. Su All Music Italia vi raccontiamo la sua storia e il percorso che lo ha portato sul palco del tal Vai su Facebook
Lewis Capaldi pubblica a sorpresa il singolo “Survive; Lewis Capaldi in concerto; Lewis Capaldi riceve una telefonata da Kim Kardashian: lo sketch su Instagram FOTO.
Lewis Capaldi, tour e nuovo singolo: esce “Something in the heavens” - Dopo il ritorno con un tour nel Regno Unito Lewis Capaldi svela il suo nuovo singolo, "Something in the heavens". Scrive msn.com
Lewis Capaldi, il nuovo singolo è Something In The Heavens: testo, traduzione, significato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lewis Capaldi, il nuovo singolo è Something In The Heavens: testo, traduzione, significato ... Scrive tg24.sky.it