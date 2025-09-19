Leverkusen-Borussia Monchengladbach domenica 21 settembre 2025 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Esonerato Seoane nei Fohlen probabile vittoria del werkself e tanti gol alla BayArena
Dopo aver recuperato in extremis a Copenaghen una situazione complicata uscendo con un punto, il Leverkusen di Hjulmand affronta in casa il Borussia Monchengladbach di Polanski. Squadra in difficoltà il werkself che ha trovato il pareggio in pieno recupero su autogol, salvata in corner da un debutto scialbo e dall’ennesima sconfitta stagionale. Squadra in debito d’ossigeno che però quantomeno grazie al nuovo tecnico riesce . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
19:17 Le avversarie del Copenhagen Copenhagen, le squadre sorteggiate: Borussia Dortmund Barcellona Bayer Leverkusen Villarreal Napoli Tottenham Kairat Qarabag 19:16 Le avversarie del Pafos Pafos, le squadre sorteggiate: Bayern Chelsea Villarreal
Risultati prima giornata di UEFA Champions League: 1) Psv Eindhoven-Union Saint Galloise 1-3 2) Atletico Bilbao-Arsenal 0-2 3) Juventus-Borussia Dortmund 4-4 4) Benfica-Qarabag 0-2 5) Tottenham-Villarreal 1-0 6) Real Madrid-Marsiglia 2-1 7) Olympiaco
Leverkusen-Gladbach: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming; Hjulmand entusiasta del fitto calendario del Leverkusen in vista del ritorno in Bundesliga; Arsenal-Manchester City, Marsiglia-Psg e il derby di Roma: le partite di oggi.
