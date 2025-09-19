Levante torna con Niente da dire | il potere del silenzio

Il nuovo singolo in uscita il 23 settembre: un’intensa riflessione sul silenzio e la forza dei gesti autentici. Dopo Maimai, Levante annuncia a sorpresa un nuovo singolo intimo e potente: “Niente da dire”, in uscita il prossimo 23 settembre per Warner Music Italia. Il brano è stato presentato in anteprima live mercoledì sera, in un’esibizione intensa carica di emozione, in cui Levante ha mostrato la sua maturità espressiva, mescolando melodia e introspezione con la sua consueta sensibilità artistica. “Niente da dire” è una riflessione sul silenzio come scelta consapevole, sul valore dei gesti rispetto alle parole. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

