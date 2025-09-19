Leucemia mieloide cronica in Bergamasca 260 pazienti | Chiave la consapevolezza della malattia

Il 22 settembre si celebra la Giornata Mondiale della leucemia mieloide cronica. Una data simbolica che richiama alla mente la causa di questa malattia del sangue, dovuta a una specifica alterazione genetica che coinvolge appunto i cromosomi 22 e 9. La ricorrenza riaccende i riflettori sulla qualità della vita dei circa 9 mila italiani affetti da questa patologia: di questi più di 260 sono bergamaschi, come stimato dalla Rete Ematologica Lombarda in un recente studio pubblicato su Hematological Oncology. I progressi della ricerca scientifica hanno permesso di cronicizzare questa patologia, ma diverse sfide restano ancora da vincere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Leucemia mieloide cronica, in Bergamasca 260 pazienti: “Chiave la consapevolezza della malattia”

In questa notizia si parla di: leucemia - mieloide

Achille Polonara, che combatte contro la leucemia mieloide: «Aspetto il trapianto di midollo. E sogno di tornare a fare canestro»

Polonara e la lotta con la leucemia mieloide: “Abbiamo trovato una donatrice”

Achille Polonara e la leucemia mieloide: «Donate il midollo osseo»

Anche Eurouniversity cammina accanto ad Ail. Domenica 28 settembre, a Reggio Calabria, parteciperemo alla nona edizione del Fitwalk for Ail, la camminata solidale nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica. Una giornata Vai su Facebook

Uno studio congiunto dell’Università di Trento e della Yale University ha individuato un meccanismo chiave che apre la strada a possibili terapie mirate per la leucemia megacarioblastica acuta (Amkl), una rara e aggressiva forma di leucemia mieloide che col - X Vai su X

Cos'è la leucemia mieloide diagnostica ad Achille Polonara, la stessa che colpì Sinisa Mihajlovic; Svolta nella lotta alla leucemia: con le cellule CARCIK remissione della malattia nell’83% dei pazienti; Ematologia di precisione: focus sulla Leucemie..

Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica: un richiamo alle soluzioni migliori - Una data simbolica che richiama alla mente la causa di questa malattia del sang ... Secondo settenews.it

Leucemia mieloide: cos’è la malattia di Achille Polonara/ I sintomi e le possibili cure - Leucemia mieloide, cos'è la malattia di Achille Polonara: sintomi e cure del tumore sanguigno e osseo del cestista della Virtus Bologna ... Da ilsussidiario.net