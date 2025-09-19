Leucemia mieloide cronica in Bergamasca 260 pazienti | Chiave la consapevolezza della malattia

Il 22 settembre si celebra la Giornata Mondiale della leucemia mieloide cronica. Una data simbolica che richiama alla mente la causa di questa malattia del sangue, dovuta a una specifica alterazione genetica che coinvolge appunto i cromosomi 22 e 9. La ricorrenza riaccende i riflettori sulla qualità della vita dei circa 9 mila italiani affetti da questa patologia: di questi più di 260 sono bergamaschi, come stimato dalla Rete Ematologica Lombarda in un recente studio pubblicato su Hematological Oncology. I progressi della ricerca scientifica hanno permesso di cronicizzare questa patologia, ma diverse sfide restano ancora da vincere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

