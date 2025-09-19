Letizia di Spagna seduce l’Egitto | abito blu notte e tailleur bianco e oro

Letizia di Spagna ha lasciato tutti senza fiato durante il suo viaggio di Stato in Egitto con Felipe, passato un po’ in secondo piano perché coincidente con la visita dei Trump in Inghilterra. Ma i look della Reina non sono stati da meno rispetto a quelli di Kate Middleton e Melania. A cominciare dall’abito in seta blu notte di Joseph e per concludere con il tailleur bianco di Mango da 126 euro. Letizia di Spagna, l’abito blu notte da sogno. Letizia di Spagna è partita per l’Egitto con un tailleur di Hugo Boss il 16 settembre dove è stata accolta, insieme suo marito Felipe, dal Presidente Abdel Fattah el-Sisi e della First Lady Entissar Amer con tutti gli onori del caso. 🔗 Leggi su Dilei.it

