Letizia di Spagna lasciata a piedi dall'autista dopo un attrito con re Felipe | il video virale
In Spagna, nei circoli nobiliari, si dice che re Felipe e la regina Letizia conducano, in realtà vite separate e che l’apparente serenità che li lega in pubblico sia solo di facciata. Sarà vero? Forse sì, forse no. Di certo, in Rete, non mancano i video che ritraggono in due in momenti pieni di attrito. Letizia e Felipe di Spagna: l'”incidente” con l’autista. Tra i filmati più virali ce n’è uno che mostra la regina di Spagna che, probabilmente per un piccolo scontro con il marito, si avvia velocemente verso l’auto che la riaccompagnerà a casa lasciando da solo Felipe. Ha fretta di salire sul mezzo, non importa se prima del sovrano. 🔗 Leggi su Amica.it
