Hanno espresso il desiderio di ammirare il tramonto sulle piramidi di Giza, come due novelli sposi, e Letizia di Spagna e il re Felipe sono stati accontentati. I reali spagnoli, in questi giorni in visita istituzionale in Egitto, hanno fatto una gita fuori programma al celebre sito che ospita anche la Sfinge, a circa 20 chilometri dal Cairo, accompagnati dal presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah Al-Sisi, e dalla First Lady, Entissar Amer Al-Sisi. La richiesta di re Felipe e Letizia di Spagna: vedere il tramonto sulle piramidi. Re Felipe aveva avanzato la sua richiesta durante il pranzo a Palazzo Al-Ittihadiya: «A livello personale, confesso che desideriamo particolarmente vedere la luce del tramonto sulle piramidi di Giza», aveva detto a tavola, e così mercoledì sera il re e la regina di Spagna hanno goduto di una vista impareggiabile sulla piramide di Cheope, la più grande e antica, una delle Sette Meraviglie del Mondo, e sulla piramide di Kuffu. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Letizia di Spagna e re Felipe più uniti che mai davanti al tramonto sulle piramidi