L'Estonia dice che 3 jet militari russi hanno violato il suo spazio aereo | Brutalità senza precedenti

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre jet russi avrebbero violato lo spazio aereo dell'Estonia. Lo annuncia il ministro della Difesa del Paese, che ha definito l'incidente "di una brutalità senza precedenti". È la terza volta in pochi giorni che la Russia viene accusata di violazioni dello spazio aereo Nato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

estonia dice 3 jetTre jet russi violano lo spazio aereo estone. L'Estonia convoca l'incaricato d'affari di Mosca - Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia russi MiG- Segnala ansa.it

