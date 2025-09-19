L' estate nei tuoi occhi | Gavin Casalegno ha girato false scene a Parigi per depistare le fan
L'interprete di Jeremiah e la creatrice dello show Prime Video Jenny Han hanno ammesso di aver provato a gabbare le fan per evitare spoiler sul finale. L'estate nei tuoi occhi ha fatto ricorso a misure estreme per conservare la sorpresa finale, evitando spoiler sulla scelta di Belly in favore di Conrad o Jeremiah. La creatrice della serie Prime Video, Jenny Han, ha confermato a Entertainment Weekly la scelta di girare false scene a Parigi con Lola Tung e Gavin Casalegno per depistare i potenziali scooper. I due attori si sono prestati a girare una finta reunion parigina tra Belly e Jeremiah con l'intenzione di essere visti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: estate - tuoi
Finale de l’estate nei tuoi occhi su prime video: ecco la spiegazione
L’estate nei tuoi occhi – Stagione 3: cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo
Estate nei tuoi occhi stagione 3: cast, trama e trailer svelati
«L’estate nei tuoi occhi», la storia di Belly, Conrad e Jeremiah non è ancora finita. In arrivo anche il film https://www.donnamoderna.com/people/entertainment/lestate-nei-tuoi-occhi-la-storia-di-belly-conrad-e-jeremiah-non-e-ancora-finita-in-arrivo-il-film Vai su Facebook
"L'estate nei tuoi occhi 3", stasera l'ultima puntata: i meme più divertenti online - X Vai su X
L'estate nei tuoi occhi: Gavin Casalegno ha girato false scene a Parigi per depistare le fan; L'estate nei tuoi occhi, Amazon: Stop a odio online contro l'attore Gavin Casalegno; L'estate nei tuoi occhi 3, Jeremiah è il fidanzato più odiato del web ma Gavin Casalegno non serba rancore.
L’estate nei tuoi occhi diventa un film - L'estate nei tuoi occhi diventa un film: Amazon annuncia il capitolo finale dopo la fine della serie in streaming su Prime Video. Si legge su tvserial.it
L'estate nei tuoi occhi si concluderà con un film: L'annuncio a sorpresa di Prime Video - In occasione dell'uscita dell'episodio finale, Prime Video ha annunciato che L'estate nei tuoi occhi continuerà e concluderà la sua storia in un film. Lo riporta comingsoon.it