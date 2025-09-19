L' estate nei tuoi occhi | Gavin Casalegno ha girato false scene a Parigi per depistare le fan

L'interprete di Jeremiah e la creatrice dello show Prime Video Jenny Han hanno ammesso di aver provato a gabbare le fan per evitare spoiler sul finale. L'estate nei tuoi occhi ha fatto ricorso a misure estreme per conservare la sorpresa finale, evitando spoiler sulla scelta di Belly in favore di Conrad o Jeremiah. La creatrice della serie Prime Video, Jenny Han, ha confermato a Entertainment Weekly la scelta di girare false scene a Parigi con Lola Tung e Gavin Casalegno per depistare i potenziali scooper. I due attori si sono prestati a girare una finta reunion parigina tra Belly e Jeremiah con l'intenzione di essere visti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

