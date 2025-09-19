M ilano, 16 set. (askanews) – Nell’attesa delle celebrazioni per il 30esimo anniversario che si terrà nel 2026, Pokémon è stato protagonista di un grande evento a Parigi (il 13 e 14 settembre, organizzato da The Pokémon Company International), in vista del lancio del nuovo videogioco Leggende Pokémon: Z-A, in arrivo il 16 ottobre su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. Leggi anche › Cartoon (Fashion) Mania. Dai Pokémon a Betty Boop, per la moda è tempo di giocare Nel nuovo capitolo della serie sarà possibile visitare Luminopoli, la città resa celebre da Pokémon X e Y – usciti nel 2013 su Nintendo 3DS – con il compito di svelarne i segreti affrontando Pokémon selvatici e allenatori in dinamiche lotte in tempo reale, una novità assoluta per la serie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'esperienza a Parigi ha incluso attività tematiche, come il primo "Stamp Rally" di Pokémon GO realizzato fuori dal Giappone, con tappe in luoghi simbolo della città