L’esercito israeliano la minaccia in arabo prima dell’assalto a Gaza | Useremo una forza senza precedenti | andate via Riparte la Global Sumud Flotilla | Stavolta non ci fermiamo più

L’esercito israeliano ha dichiarato che continuerà ad usare «una forza senza precedenti» a Gaza City, nel territorio palestinese settentrionale, dove sta conducendo una massiccia offensiva, invitando la popolazione a evacuare. «Le forze israeliane continueranno le loro operazioni con una forza senza precedenti contro Hamas e altre organizzazioni terroristiche», ha dichiarato il portavoce di lingua araba, il colonnello Avichay Adraee, su X, invitando la popolazione a evacuare e «unirsi alle centinaia di migliaia di residenti che sono stati evacuati nella zona umanitaria nel sud» della Striscia di Gaza devastata dalla guerra. 🔗 Leggi su Open.online