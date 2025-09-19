Quinto turno di Ligue1 e torna in scena il derby du Nord tra il Lens di Sage e il Lille di Genesio. Per i sang et or sconfitta nell’ultimo turno nella tana del PSG arrivata con il più classico dei risultati al termine di una partita comunque mai in discussione. Si tratta del secondo KO stagionale per una squadra che lentamente sta provando a ritagliarsi un posto alle . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lens-Lille (sabato 20 settembre 2025 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati