Lens-Lille sabato 20 settembre 2025 ore 21 | 05 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Quinto turno di Ligue1 e torna in scena il derby du Nord tra il Lens di Sage e il Lille di Genesio. Per i sang et or sconfitta nell’ultimo turno nella tana del PSG arrivata con il più classico dei risultati al termine di una partita comunque mai in discussione. Si tratta del secondo KO stagionale per una squadra che lentamente sta provando a ritagliarsi un posto alle . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: lens - lille
Lens-Lille (sabato 20 settembre 2025 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici
Il punto sulla quarta giornata di Ligue1: Il Lilla piega in rimonta il Tolosa ridotto in 10. Apre Magri, al 90'rigore di Bentaleb, al 99' Ethan Mbappe. Psg con la doppietta di Barcola batte il Lens e resta a pieni punti. Lione in 19 rimontato a Rennes. Poker del Marsig - facebook.com Vai su Facebook
Lens - Lille (0-0) Ligue 1 2025; Calcio in tv: serie A, Verona-Juve; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky.
Pronostico Lens-Lille 20 Settembre 2025: 5ª Giornata di Ligue 1 - Lille, il "Derby du Nord" di Ligue 1 del 20 settembre 2025 alle 21:05: tante incognite e emozioni in una sfida tra la capolista imbattuta e una squadra alla rice ... bottadiculo.it scrive
Ligue 1, Lens-Lille dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE gratis - Lille in programma sabato 20 settembre alle 21,05. Come scrive msn.com