L’ennesima tragedia sul lavoro questa volta a Marcianise | tre lavoratori sono morti Inaccettabile nel 2025

Altri tre operai sono morti sul lavoro in un’esplosione all’interno di una ditta a Marcianise, in provincia di Casera. Stavano lavorando alla manutenzione di un silos. Tra le vittime c’è anche il titolare dell’azienda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le indagini sono state affidate alla polizia. Il grido dei sindacati e dei familiari: “ Più di 50 morti sul lavoro in Campania da gennaio, una condizione dura e inaccettabile”. L’ennesima tragedia sul lavoro, questa volta a Marcianise: tre operai sono morti. “Inaccettabile nel 2025” (Ansa Foto) – notizie.com Altre tre morti bianche e la rabbia dei colleghi, dei familiari e dei sindacati, che in queste ore mentre sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi, si sono riversati fuori dall’Ecopartenope di Marcianise. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - L’ennesima tragedia sul lavoro, questa volta a Marcianise: tre lavoratori sono morti. “Inaccettabile nel 2025”

