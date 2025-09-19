L’Eleganza di Stefano De Martino | Tra Risposte Nobili e Nuovi Orizzonti Professionali

La battaglia degli ascolti tra Stefano De Martino e Gerry Scotti è diventata l’argomento più caldo del momento, non solo per i critici televisivi ma anche per gli appassionati di gossip. Nonostante “Affari Tuoi” mantenga percentuali di share elevate, il sorpasso di “La Ruota della Fortuna” con oltre cinque punti di distacco ha generato un . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - L’Eleganza di Stefano De Martino: Tra Risposte Nobili e Nuovi Orizzonti Professionali

In questa notizia si parla di: eleganza - stefano

Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, Stefano ha firmato i look capelli di alcuni protagonisti del mondo moda e spettacolo, trasformando ogni dettaglio in pura eleganza. @alessandroegger – Modello e attore, icona di stile e carisma. @cliobar Vai su Facebook

Il mondo piange Giorgio #Armani: l’eleganza perde il suo maestro. Dalla #moda al cinema, dallo sport alla cultura, il tributo al re della moda italiana. Valentino: "piango un amico" di Filomena Troiano #Fashion https://lavocedinewyork.com/arts/moda/2025/09/0 - X Vai su X

L’eleganza di Stefano De Martino: così risponde al calo degli ascolti e alla guerra con Gerry Scotti - Ormai la battaglia degli ascolti in tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti è diventata l’argomento più dibattuto del momento. Riporta rds.it

Stefano De Martino replica (elegantemente) a Gerry Scotti: “Siamo due commercianti” - Stefano De Martino rompe il silenzio sugli ascolti deludenti di Affari Tuoi e commenta la sfida con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ... Come scrive dilei.it