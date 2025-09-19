Leighton Meester è il nuovo volto di Bubble Skincare | serum SPF e un tocco di Gossip Girl nostalgia

Bubble Skincare ha appena trovato la sua prima vera musa globale — e sì, è proprio lei: Leighton Meester. L’attrice, diventata icona di stile e riferimento beauty grazie a Blair Waldorf, debutta come global brand ambassador con la campagna “Radical Joy”, il primo progetto 360° del brand che sta riscrivendo le regole dello skincare. Per Meester, però, non si tratta solo di prestare il volto a un marchio virale: la scelta è molto più personale. “La missione di Bubble va oltre i prodotti. Non è soltanto ‘funziona o non funziona’, ma un approccio inclusivo e gioioso a tutte le età e a tutti i tipi di pelle,” racconta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

