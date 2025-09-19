Leighton Meester è il nuovo volto di Bubble Skincare | serum SPF e un tocco di Gossip Girl nostalgia
Bubble Skincare ha appena trovato la sua prima vera musa globale — e sì, è proprio lei: Leighton Meester. L’attrice, diventata icona di stile e riferimento beauty grazie a Blair Waldorf, debutta come global brand ambassador con la campagna “Radical Joy”, il primo progetto 360° del brand che sta riscrivendo le regole dello skincare. Per Meester, però, non si tratta solo di prestare il volto a un marchio virale: la scelta è molto più personale. “La missione di Bubble va oltre i prodotti. Non è soltanto ‘funziona o non funziona’, ma un approccio inclusivo e gioioso a tutte le età e a tutti i tipi di pelle,” racconta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Intervista a kristine froseth, christina hendricks e leighton meester su the buccaneers 2
Leighton meester conquista le classifiche con buoni e cattivi poliziotti
Adam Brody e Leighton Meester, marito e moglie insieme anche in Nobody Wants This 2: "Un'emozione e una gioia"
Adam Brody insieme sua moglie Leighton Meester agli Emmy Awards 2025 per festeggiare la nomination di Adam. Leighton si unirà alla serie Netflix per la seconda stagione insieme a suo marito Adam, la cui anteprima è prevista per il 23 ottobre. La creatrice - facebook.com Vai su Facebook
Il Peacock Theater di Los Angeles ha ospitato l'edizione 2025 degli Emmy. Sul red carpet dell'evento hanno sfilato le coppie più famose di Hollywood, come i trionfanti Noah Wyle e Sarah Welles o gli intramontabili Adam Brody e Leighton Meester - X Vai su X
Ai Sag Awards, Leighton Meester sfoggia un nuovo colore capelli. Già primaverile - Ebbene sì, Leighton Meester ci ha stupito ai SAG Awards di Los Angeles. Come scrive iodonna.it