Lei è un cretino Stefano De Martino succede tutto in diretta | pubblico di Affari Tuoi a bocca aperta!

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna è ormai il talk televisivo più acceso del momento. Da quando, a settembre, Stefano De Martino è tornato su Rai 1 con il game show dei pacchi, si è trovato davanti un rivale di spessore: Gerry Scotti su Canale 5. Un confronto inedito che ha ribaltato le dinamiche dell’access prime time, con Rai 1 costretta per la prima volta a inseguire gli ascolti. Il cambio di equilibri ha messo pressione su De Martino, che fino alla scorsa stagione regnava indisturbato nella fascia preserale. Ora invece, deve fare i conti con uno show iconico tornato in grande stile e con un conduttore amatissimo come Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Ad "Affari Tuoi" simpaticamente ieri, a inizio puntata, é andata in onda, volutamente, la sigla della "Ruota della Fortuna" mentre Stefano De Martino, insieme ai concorrenti, è scoppiava a ridere per poi rivolgersi al Dottore dicendo: "Lei è un cretino!"
