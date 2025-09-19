Leggo Stenio Solinas perché scrive di viaggi che non farò, di libri che non leggerò, col tono del “dilettante appassionato di storie, di luoghi, di uomini e di cose”. E io per professionisti e specialisti provo un fastidio ormai patologico: per dire, mi interesso di arte ma i giornalisti, gli scrittori, gli autori che scrivono soltanto di arte appena li sento nominare sbadiglio, è più forte di me. Con il vario Solinas non corro questo rischio. In “Supervagamondo. Viaggi e paesaggi, luoghi e incontri, miti e snobismi” (Edizioni Settecolori) leggo di Malta, Gibilterra, Cipro, Algeria, Turchia, Afghanistan, India, Cina, Cuba, e prendo appunti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Leggere Solinas e ripudiare gli specialismi