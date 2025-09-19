Leggere Solinas e ripudiare gli specialismi
Leggo Stenio Solinas perché scrive di viaggi che non farò, di libri che non leggerò, col tono del “dilettante appassionato di storie, di luoghi, di uomini e di cose”. E io per professionisti e specialisti provo un fastidio ormai patologico: per dire, mi interesso di arte ma i giornalisti, gli scrittori, gli autori che scrivono soltanto di arte appena li sento nominare sbadiglio, è più forte di me. Con il vario Solinas non corro questo rischio. In “Supervagamondo. Viaggi e paesaggi, luoghi e incontri, miti e snobismi” (Edizioni Settecolori) leggo di Malta, Gibilterra, Cipro, Algeria, Turchia, Afghanistan, India, Cina, Cuba, e prendo appunti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: leggere - solinas
BLITZ SUL REGOLAMENTO DI CONSIGLIO COMUNALE. LE REGOLE SI SCRIVONO INSIEME, SOLINAS VORREBBE FARCELE SOLO LEGGERE!!! In democrazia ci sono regole di base che riconoscono tutti. Una di queste vuole, da sempre, che le regole si - facebook.com Vai su Facebook
Leggere Solinas e ripudiare gli specialismi.