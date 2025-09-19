Legge sulla montagna Il Pd non risparmia critiche | Un grande tradimento

Legge sulla montagna? In molti esultano ma non il Partito democratico che definisce la legge "demagogica e populista". Ma ecco le reazioni dei dem. "Le risorse indicate, circa 200 milioni, sono assolutamente inadeguate rispetto ai reali bisogni: semplice fumo negli occhi. Con il governo Draghi erano previsti fondi ben più consistenti – dice l’onorevole Gian Antonio Girelli, deputato del Partito democratico, che commenta l’approvazione in Senato del disegno di legge sulla montagna, criticando l’entusiasmo della maggioranza -. Ma il vero problema è l’impianto stesso del ddl: un testo frammentario e privo di una strategia complessiva per affrontare le sfide strutturali dei territori montani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

