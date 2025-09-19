Legami Intangibili 28 paesaggi in festa nei reportage di 10 autori
Roma, 19 set. (askanews) – Il Museo di Roma in Trastevere ospita dal 19 settembre 2025 al primo marzo 2026 la mostra fotografica “Legami intangibili. Ventotto paesaggi festivi in mostra”, risultato del progetto di documentazione visiva dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale (ICPI) del Ministero della Cultura, vincitore di Strategia Fotografia 2022 – bando pubblico volto a promuovere e a sostenere la ricerca, i talenti e le eccellenze nel campo della fotografia italiana – che si inserisce nel quadro delle azioni istituzionali della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: legami - intangibili
Oggi, 18 settembre 2025 dalle ore 17:30, si è inaugurata la mostra "Legami intangibili. Ventotto paesaggi festivi in mostra" al Museo di Roma in Trastevere, organizzata dal Ministero della Cultura e dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale. Anche la Vai su Facebook
Patrimonio immateriale, al Museo di Roma in Trastevere la mostra “Legami intangibili” @MiC_Italia @ICPI_MiC - X Vai su X
Legami Intangibili, 28 paesaggi in festa nei reportage di 10 autori; ‘Legami intangibili’: la festa popolare italiana rivive in 28 scatti al Museo di Roma in Trastevere; Legami intangibili. Ventotto paesaggi festivi in mostra.
“Legami Intangibili”, 28 paesaggi in festa nei reportage di 10 autori - (askanews) – Il Museo di Roma in Trastevere ospita dal 19 settembre 2025 al primo marzo 2026 la mostra fotografica “Legami intangibili. Lo riporta askanews.it
'Legami intangibili': la festa popolare italiana rivive in 28 scatti al Museo di Roma in Trastevere - Qual è il loro significato in un’Italia che cambia, in cui i riti collettivi sembrano dissolversi ma tornano a sorprendere per vitalità e forza aggregativa? Secondo msn.com