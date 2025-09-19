Legambiente | troppe emissioni in agricoltura

C’è l’agricoltura al centro della campagna “MetaNo! - Coltiviamo un altro clima” di Legambiente Lombardia che, in vista del forum regionale che prenderà il via stamattina per trattare proprio di Agricoltura e Clima, indica le priorità a livello locale per ristrutturare in meglio le filiere alimentari padane. Premettono si tratti di un "argomento scomodo e difficile da toccare", poiché affronta di fatto il cuore della storia economica (e non solo) della regione e del Lodigiano: l’agricoltura, appunto. Una storia strettamente legata alla coltivazione tanto quanto all’allevamento, alla produzione di latte e alle filiere agroalimentari, che da parecchio tempo sfornano alcuni dei prodotti più importanti dell’export italiano (come il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano e il Prosciutto di Parma), simboli di qualità nel mondo, ma che, secondo Legambiente, poggiano su un sistema sempre più dipendente da fertilizzanti chimici e mangimi importati dal Sudamerica e dall’Est Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

