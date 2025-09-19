Tempo di lettura: 3 minuti In un momento segnato da fenomeni di criminalità a partire dalla città capoluogo, le parole e i gesti delle istituzioni assumono un peso particolare. Il Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, il Prefetto di Avellino, Rosanna Riflesso, il Commissario straordinario del Comune, Prefetto Giuliana Perrotta, hanno dato segnali concreti di volontà di intervenire, ciascuno con il proprio ruolo, per rafforzare la legalità anche attraverso attività di prevenzione., la fiducia dei cittadini e la correttezza nella gestione pubblica. Lo hanno fatto nel corso di una tavola rotonda promossa dal direttore Gianni Festa, in occasione dei 25 anni dalla nascita del quotidiano da lui fondato, “Il Corriere dell’Irpinia”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Legalità, fronte comune tra Istituzioni per attività di prevenzione