Lega | torna Pontida Prima volta per Vannacci attesi Bardella e Bolsonaro jr

'Liberi e forti'. Ecco lo slogan scelto per il 37esimo raduno leghista di Pontida, in programma domani e domenica. Il manifesto richiama quello storico di 35 anni fa, con il giuramento di Pontida. Era il 1990: Umberto Bossi scelse la cittadina nelle valli bergamasche dove nacque la Lega Lombarda che si unì contro il Sacro Romano Impero nel 1167 per radunare i leghisti, prendendo spunto dalle Giornate della gioventù ideate da Giovanni Paolo II per organizzare la kermesse. Sul pratone, dove campeggia ancora la scritta 'Padroni a casa nostra', domani tornerà a riunirsi il popolo del Carroccio, "senza paura" di esprimere le proprie idee e con l'idea di omaggiare Charlie Kirk con tutti i ministri e i governatori della Lega. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lega: torna Pontida. Prima volta per Vannacci, attesi Bardella e Bolsonaro jr

In questa notizia si parla di: lega - torna

Tommasetti (Lega): “Nel programma Gol qualcosa non torna”

Scuola, la Lega torna ad attaccare la ‘propaganda islamista’ e chiede di vietare il velo per le bambine

Il ministro Matteo Salvini torna a Cervia per la tradizionale festa della Lega Romagna

Nella 3ª Giornata di #SerieAEnilive Lega Serie A torna in campo con @Legambiente per “Puliamo il Mondo”. Tre giornate di mobilitazione nazionale, un gesto concreto d’amore per l’ambiente, un momento di cittadinanza attiva, impegno collettivo e senso di r - X Vai su X

Varese, La Lega a Galimberti: più piazza e meno palazzo La Lega torna in piazza a Varese, come da lunga tradizione, per incontrare i cittadini, ascoltare le loro preoccupazioni e proporre soluzioni concrete. Sabato 13 settembre, dalle 10 alle 17, in piazza Mo Vai su Facebook

Autonomia, intese con le regioni del nord: la Lega punta al blitz prima di Pontida; Lega: è scontro con Vannacci. Centinaio: Serve chiarimento prima di Pontida; Lega a Pontida, Salvini: 'Manovra? Paghino i banchieri, non operai'.

Lega: torna Pontida. Prima volta per Vannacci, attesi Bardella e Bolsonaro jr - Ecco lo slogan scelto per il 37esimo raduno leghista di Pontida, in programma domani e domenica. Da iltempo.it

Lega a Pontida 21 settembre 2025: programma, ospiti e interventi. Salvini, Vannacci e la partita dell’identità - Sullo sfondo, due incognite: la gestione dell’“effetto Vannacci” e la trattativa sulle candidature regio ... italiaoggi.it scrive