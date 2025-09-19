Lega | Salvini ' auguri a Bossi per gli 84 anni tutto cominciato grazie a suo genio'
Roma, 19 set. (Adnkronos) - “Tanti affettuosi auguri a Umberto Bossi per i suoi 84 anni! Un genio grazie al quale tutto è cominciato, un coraggioso visionario che ha ridato orgoglio, speranza, voce e forza politica a milioni di italiani. Domenica sarà anche la sua Pontida, come sempre e come è giusto”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: lega - salvini
Mps al centro del risiko. Salvini e la Lega esultano: “Ci credevamo solo noi”
Salvini e le regionali: «Veneto alla Lega. Farò di tutto, ma con il centrodestra unito»
La Lega: «Niente ricandidatura a chi ha cambiato partito». Salvini: La Lista Zaia? È un valore aggiunto
#PONTIDA25: CI VEDIAMO DOMENICA 21 SETTEMBRE! Trova il pullman più vicino su http://legaonline.it/pontida25 https://facebook.com/legasalvinipremier… - X Vai su X
@massimiliano_romeo_official: “Massima solidarietà e vicinanza da tutta la Lega Lombarda e dal sottoscritto a Matteo Salvini e alla nostra sezione di Cornate D’Adda dove sono apparse minacce con scritte spray rivolte al nostro segretario federale. Gesto gra - facebook.com Vai su Facebook
Bossi compie 84 anni,da Salvini gli auguri della Lega: “coraggio visionario”; Umberto Bossi compie 80 anni: sui social si festeggia il Senatur | Gli auguri di Salvini e Berlusconi; Auguri di Natale di Umberto Bossi: quest’anno sono verdi lumbard.
“Valigia di cartone fa rima con terrone”: le frasi più celebri e controverse di Umberto Bossi - Alcune sono diventate iconiche, altre sono ritenute controverse: ecco una carrellata delle frasi più celebri di Umberto Bossi. Riporta donnaglamour.it
Salvini difende Vannacci (che diserta i Federali Lega) e il generale prepara la presa di Pontida - In Toscana l'europarlamentare usa come slogan "La Lega svolta a destra", viene coperto da Salvini, e alle riunioni della Lega manda il suo collaboratore (che impone nel listino bloccato). Scrive ilfoglio.it