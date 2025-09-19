Lega irpina a Pontida | la voce del territorio alla Festa nazionale

Avellinotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Una delegazione irpina della Lega parteciperà al tradizionale appuntamento della Festa nazionale di Pontida, in provincia di Bergamo, previsto per domenica 21 settembre, per portare la voce della comunità locale e la propria esperienza politica, con l’obiettivo di rendere il territorio che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: lega - irpina

