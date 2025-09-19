Lega irpina a Pontida | la voce del territorio alla Festa nazionale
“Una delegazione irpina della Lega parteciperà al tradizionale appuntamento della Festa nazionale di Pontida, in provincia di Bergamo, previsto per domenica 21 settembre, per portare la voce della comunità locale e la propria esperienza politica, con l’obiettivo di rendere il territorio che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sanità irpina, nuova sfida per i vertici. Lega Avellino: "Servizi migliori ai cittadini e superamento delle carenze"
N N "" Sono davvero pochi i precedenti tra le due squadre. Il bilancio è a favore dei padroni di casa, c’è solo una vittoria in terra irpina da parte della compagine biancorossa e si riferisce al campionato di Lega Pro 1a div. stagione 20 - facebook.com Vai su Facebook
Lega irpina a Pontida: la voce del territorio alla Festa nazionale.
La Lega sannita a Pontida nel weekend, Barone: “Le candidature alle regionali sono oggetto di attente valutazioni” - Anche la Lega del Sannio sarà presente con una propria delegazione al tradizionale raduno di Pontida. ntr24.tv scrive
Salvini difende Vannacci (che diserta i Federali Lega) e il generale prepara la presa di Pontida - In Toscana l'europarlamentare usa come slogan "La Lega svolta a destra", viene coperto da Salvini, e alle riunioni della Lega manda il suo collaboratore (che impone nel listino bloccato). Da ilfoglio.it