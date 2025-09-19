lega grazie a ministro valditara per presenza a istituto zerboni di torino

“Ringraziamo il ministro Giuseppe Valditara per l’ottimo lavoro che sta facendo alla guida del Ministero dell’Istruzione e per aver voluto essere presente questa mattina all’Istituto Zerboni, una scuola della periferia torinese, in un contesto sociale non semplice. La sua visita dimostra quanto tenga al dialogo diretto con studenti, docenti e territori, anche quelli più complessi. Esprimiamo la nostra piena solidarietà al ministro per le contestazioni ricevute. Fischi, insulti, lancio di fumogeni e tentativi di forzare il blocco della polizia non sono un’espressione di dissenso civile, ma segnali di intolleranza e violenza politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

