Lega | Fontana ' auguri Umberto'

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Caro Umberto, tanti auguri di buon compleanno!" Lo scrive su X il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, postando una foto con Umberto Bossi, che compie 84 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

