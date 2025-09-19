Lega  delegazione irpina a Pontida per portare voce del territorio

Tempo di lettura: 2 minuti “Una delegazione irpina della Lega parteciperà al tradizionale appuntamento della Festa nazionale di Pontida, in provincia di Bergamo, previsto per domenica 21 settembre, per portare la voce della comunità locale e la propria esperienza politica, con l’obiettivo di rendere il territorio che rappresentiamo e le nostre proposte sempre più protagoniste”. Così il dirigente del Carroccio, Massimo Picone, ch e sarà presente sul “pratone” della cittadina orobica, insieme al vicecommissario provinciale, Sabino Morano, e alla commissaria cittadina di Avellino, Maria Elena Iaverone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

