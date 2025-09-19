La Formula 1 lascia l'Europa per volare fino a Baku dove scatterà l'ultimo terzo di una stagione che già domenica potrebbe veder la McLaren festeggiare il decimo mondiale Costruttori. Ha un vantaggio così grande sulla Ferrari e sul resto del mondo che infilando una serie di combinazioni (un primo e un terzo posto, ad esempio) potrebbe chiudere il discorso con largo anticipo e poi magari farci divertire un po' permettendo a Piastri e Norris di duellare per il titolo piloti senza ordini color papaya. La folle pista azera, un assurdo mix tra Monaco e Monza con velocità di punta superiori ai 340 orari, è però anche una delle preferite da Charles Leclerc che qui è partito in pole le ultime quattro volte, senza poi mai finire davanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Leclerc cerca il pokerissimo nella sua Baku. Ma stavolta dopo la pole vuole pure vincere