Oliva Diventare qualcosa di più di un semplice locale è la vocazione delle Anime Nascoste, che sembravano un po’ appannate in questo 2025 in cui Milano ha abdicato alla sua crescita culturale diffusa in attesa di tempi migliori. Ma ci sono sempre le eccezioni. È il caso di Eris, inaugurato in via Eustachi 8, a Porta Venezia, appena prima dell’estate. Difficile dargli una definizione univoca. È una caffetteria specialty, un wine bar dedicato ai naturali, un luogo per pop-up e installazioni, uno spazio espositivo e retail temporaneo. Tutto insieme. Un hub creativo progettato per essere in costante trasformazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’eccezione Eris. Il (non) locale camaleontico