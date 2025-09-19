Lecce panchina bollente per Di Francesco | cinque allenatori in cerca di salvezza
Eusebio Di Francesco già sotto osservazione dopo il pessimo avvio stagionale con il Lecce: ecco cinque mister in cerca di riscatto Il calendario non è stato benevolo per il Lecce. Prima il Genoa, poi subito le big Milan e Atalanta, ma alla quarta il Cagliari in casa. E qui che i tifosi giallorossi si aspettavano di fare punti, con una diretta concorrente per la salvezza. E invece così non è stato. Eusebio Di Francesco (ANSA) Calciomercato.it Brutta batosta al Via del Mare per il Lecce di Di Francesco, che parte malissimo nella sua nuova esperienza in Puglia. Il Gallo Belotti ha trascinato i rossoblu e condanna i salentini a vivere un terribile weekend. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
#Pulisic dalla panchina contro Lecce e Bologna? Il problema è soltanto degli avversari ? #milanpress
Una panchina all'attivo proprio contro i #nerazzurri: l'Italia, del resto, non è più la terra dei giovani calciatori... #Lecce
Lecce-Cagliari: i dubbi di Di Francesco in vista di stasera - Eusebio Di Francesco ha parlato ieri in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, una gara che il Lecce vuole assolutamente giocare al massimo delle sue possibilità. Si legge su pianetalecce.it
Lecce: Di Francesco, con il Cagliari stesso 11 iniziale. Il mister spiega la prima cosa su cui migliorare - Se c’è un concetto su cui Di Francesco insiste è quello dei calci piazzati. Lo riporta corrieresalentino.it