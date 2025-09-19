Lecce-Cagliari venerdì 19 settembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Possibile pareggio al Via del Mare
La quarta giornata di Serie A si apre con il match di venerdì sera tra Lecce e Cagliari, che va in scena ovviamente al Via del Mare. La pressione è tutta sui padroni di casa che dopo le prime tre giornate hanno racimolato un solo punto e sono dunque in fondo alla classifica. La formazione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: lecce - cagliari
Lecce-Cagliari (venerdì 19 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Cagliari, battuta la concorrenza di Verona e Lecce per Borrelli: arriva a parametro zero dal Brescia
Serie A, Lecce Cagliari: data, orario, info sui biglietti e tutti i dettagli
Lecce-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #LecceCagliari - X Vai su X
? La nostra intervista all'ex difensore giallorosso Luigi #Garzya su Lecce-Cagliari: buona lettura! Vai su Facebook
Lecce-Cagliari venerdì 19 settembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Possibile pareggio al Via del Mare; Lecce-Cagliari venerdì 19 settembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Propaganda Live | ospiti e anticipazioni di oggi venerdì 19 settembre.
Lecce-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Lecce e Cagliari che apre la 4^ giornata di Serie A si gioca venerdì 19 settembre alle 20. Riporta sport.sky.it
DIRETTA Serie A, Lecce-Cagliari: segui la cronaca LIVE - Il Lecce di Di Francesco affronta il Cagliari di Pisacane nell'anticipo di Serie A. Come scrive calciomercato.it