Lecce-Cagliari le pagelle | che errore Morente 5,5 Belotti doppietta da 7

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ramadani non brilla in regia, mentre camarda entra e fa quel che può. Tiago Gabriel segna e poi provoca il rigore. Sicurezza Caprile, Seba Esposito abbina qualità e sfortuna. Folorunsho può far di più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lecce cagliari le pagelle che errore morente 55 belotti doppietta da 7

© Gazzetta.it - Lecce-Cagliari, le pagelle: che errore Morente, 5,5. Belotti, doppietta da 7

In questa notizia si parla di: lecce - cagliari

Lecce-Cagliari (venerdì 19 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Cagliari, battuta la concorrenza di Verona e Lecce per Borrelli: arriva a parametro zero dal Brescia

Serie A, Lecce Cagliari: data, orario, info sui biglietti e tutti i dettagli

Lecce-Cagliari, le pagelle: che errore Morente, 5,5. Belotti, doppietta da 7; Lecce-Genoa 0-0, pagelle: l'errore di Thorsby è pesante, bene Jean e Vasquez; Lecce-Roma 0-1, pagelle e tabellino: errori imperdonabili di Koné e Angelino, Soulé delude, prodezza Dovbyk, Gaspar attento.

lecce cagliari pagelle erroreLe pagelle di Lecce-Cagliari: ancora troppi errori per i giallorossi - Falcone: miracoloso su Deiola, ma salva il risultato anche in altre circostanze. Secondo leccesette.it

lecce cagliari pagelle erroreLe pagelle di Lecce-Cagliari: troppi errori compromettono la partita - Le pagelle dei giocatori del Lecce dopo l'anticipo della 4^ giornata di Serie A contro il Cagliari, perso per 1 a 2. Segnala leccesette.it

Cerca Video su questo argomento: Lecce Cagliari Pagelle Errore