Lecce-Cagliari il gallo Belotti torna a cantare | i rossoblù vincono ancora

Andrea Belotti torna a cantare durante Lecce-Cagliari: i rossoblù vincono ancora contro il Lecce. Era dallo scorso otto dicembre che Andrea Belotti non segnava in Serie A. In quella circostanza, indossava la maglia del Como e riapriva la piovosa gara contro il Venezia, poi pareggiata 2-2. A distanza di oltre nove mesi, il gallo è tornato a cantare. L’ha fatto con la maglia del Cagliari siglando una doppietta in trasferta a Lecce. Al Via del Mare, il match è concluso 2-1 per i rossoblù. Ad aprire i conti è stato Tiago Gabriel con un colpo di testa al 5?. Il pari di Belotti, è arrivato al 33? sfruttando un assist di Folorunsho. 🔗 Leggi su Sportface.it