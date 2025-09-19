Lecce-Cagliari diretta inizia la partita
Lecce-Cagliari, Di Francesco cerca la prima vittoria in Serie A della sua seconda esperienza sulla panchina giallorossa. Di fronte, però, c'è Fabio Pisacane, già allenato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: lecce - cagliari
Lecce-Cagliari (venerdì 19 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Cagliari, battuta la concorrenza di Verona e Lecce per Borrelli: arriva a parametro zero dal Brescia
Serie A, Lecce Cagliari: data, orario, info sui biglietti e tutti i dettagli
Serie A, in campo Lecce-Cagliari l'anticipo del venerdì Segui la cronaca testuale su Rainews.it Vai su Facebook
#Lecce-#Cagliari, le formazioni ufficiali - X Vai su X
Lecce-Cagliari: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Lecce-Cagliari dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Lecce-Cagliari, segui la diretta web.
Lecce-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Lecce e Cagliari che apre la 4^ giornata di Serie A si gioca venerdì 19 settembre alle 20. sport.sky.it scrive
DIRETTA Serie A, Lecce-Cagliari: segui la cronaca LIVE - Il Lecce di Di Francesco affronta il Cagliari di Pisacane nell'anticipo di Serie A. Come scrive calciomercato.it