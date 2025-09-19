Lecce-Cagliari diretta Di Francesco cerca la prima vittoria contro l' ex Pisacane

Quotidianodipuglia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecce-Cagliari, Di Francesco cerca la prima vittoria in Serie A della sua seconda esperienza sulla panchina giallorossa. Di fronte, però, c'è Fabio Pisacane, già allenato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

lecce cagliari diretta di francesco cerca la prima vittoria contro l ex pisacane

© Quotidianodipuglia.it - Lecce-Cagliari diretta, Di Francesco cerca la prima vittoria contro l'ex Pisacane

In questa notizia si parla di: lecce - cagliari

Lecce-Cagliari (venerdì 19 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Cagliari, battuta la concorrenza di Verona e Lecce per Borrelli: arriva a parametro zero dal Brescia

Serie A, Lecce Cagliari: data, orario, info sui biglietti e tutti i dettagli

Lecce-Cagliari diretta, Di Francesco cerca la prima vittoria contro l'ex Pisacane; Lecce-Cagliari: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Lecce-Cagliari: le probabili scelte degli allenatori.

lecce cagliari diretta francescoLecce-Cagliari: diretta live e risultato in tempo reale - Cagliari di venerdì 19 settembre 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Si legge su calciomagazine.net

lecce cagliari diretta francescoLecce-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Lecce e Cagliari che apre la 4^ giornata di Serie A si gioca venerdì 19 settembre alle 20. Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Lecce Cagliari Diretta Francesco