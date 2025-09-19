Lecce - Cagliari 1-2 rimonta sarda firmata da Belotti
Lecce, 19 settembre 2025 - Il doppio canto del Gallo nella notte del Via del Mare. Il Cagliari trova la seconda vittoria consecutiva in Serie A, vincendo in rimonta in casa del Lecce grazie alla doppietta di Andrea Belotti. Iniziata male per i sardi, perché dopo appena cinque minuti è arrivato il gol del Lecce con il colpo di testa di Tiago Gabriel. Poi la squadra di Pisacane inizia a prendere campo e a crearsi le occasioni. Sebastiano Esposito colpisce due pali, poi arriva la rete del pareggio di Belotti, che spinge in rete su assist di Marco Palestra. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano, ma i sardi riescono ad approfittarne lo stesso e Belotti si guadagna un calcio di rigore cruciale, poi da lui stesso realizzato per il sorpasso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
