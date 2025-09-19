Lecce-Cagliari 1-2 decide la doppietta di Belotti | Di Francesco sempre più giù

La quarta giornata di Serie A si apre con una vittoria in trasferta. Al Via del Mare nell’anticipo del venerdì, il Cagliari batte 2-1 il Lecce in rimonta grazie alla doppietta dell’ex Roma Andrea Belotti. I padroni di casa sbloccano il risultato dopo 5? grazie alla rete di Tiago Gabriel, ma al 33? i rossoblù trovano il pareggio con il Gallo, servito a porta vuota da Palestra, protagonista di un’ottima gara. Al 71? Belotti segna il gol vittoria su calcio di rigore, con Falcone che intuisce la conclusione ad incrociare ma non riesce a respingere. Secondo successo consecutivo per gli uomini di Pisacane, mentre la squadra di Di Francesco rimane inchiodata in ultima posizione con un solo punto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

