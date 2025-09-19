Lecce-Cagliari 1-2 decide la doppietta di Belotti | Di Francesco sempre più giù
La quarta giornata di Serie A si apre con una vittoria in trasferta. Al Via del Mare nell’anticipo del venerdì, il Cagliari batte 2-1 il Lecce in rimonta grazie alla doppietta dell’ex Roma Andrea Belotti. I padroni di casa sbloccano il risultato dopo 5? grazie alla rete di Tiago Gabriel, ma al 33? i rossoblù trovano il pareggio con il Gallo, servito a porta vuota da Palestra, protagonista di un’ottima gara. Al 71? Belotti segna il gol vittoria su calcio di rigore, con Falcone che intuisce la conclusione ad incrociare ma non riesce a respingere. Secondo successo consecutivo per gli uomini di Pisacane, mentre la squadra di Di Francesco rimane inchiodata in ultima posizione con un solo punto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: lecce - cagliari
Lecce-Cagliari (venerdì 19 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Cagliari, battuta la concorrenza di Verona e Lecce per Borrelli: arriva a parametro zero dal Brescia
Serie A, Lecce Cagliari: data, orario, info sui biglietti e tutti i dettagli
Lecce-Cagliari 1-1 al 45': primo gol per Belotti su grande assist di Palestra - X Vai su X
Serie A, Lecce-Cagliari 1-1 dopo i primi 45' nell'anticipo del venerdì Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quarta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggiornamenti-napoli-inte Vai su Facebook
Serie A, Lecce-Cagliari 1-2 . Salentini ancora a zero vittorie - Lecce-Cagliari, la cronaca testuale; Serie A, Lecce-Cagliari 1-2. Decide una doppietta di Belotti; Live Lecce - Cagliari - Serie A: Punteggi & Highlights Calcio - 19/09/2025.
Il Gallo Belotti canta due volte a Lecce, il Cagliari vince 2-1: Pisacane al 3° posto per una notte - Una doppietta di Andrea Belotti ha regalato la vittoria al Cagliari in casa del Lecce per 2- Segnala fanpage.it
Si risveglia il "gallo" Belotti, doppietta: il Cagliari espugna Lecce - La classifica - Lecce in vantaggio con Tiago Gabriel al 5' poi si risveglia Belotti e segna una doppietta al 33' e al 71'. gazzettadiparma.it scrive