le visite dei presidenti usa alla corte dei windsor

Quando un Presidente americano entra a Buckingham Palace o al Castello di Windsor, la cerimonia non è mai soltanto un affascinante rituale: è un gesto politico, un segnale al mondo che evidenzia il forte legame tra i due Paesi. Negli ultimi due secoli, da quando gli Stati Uniti hanno voltato pagina rispetto all’Impero britannico (nel 2026 saranno 250 anni), le relazioni tra Washington e Londra si sono giocate sempre più sul terreno del soft power: accoglienze solenni, banchetti di Stato, lettere e sorrisi hanno cucito nel tempo un nuovo rapporto. Ed è per questo che la visita di Stato del Presidente Donald Trump a Re Carlo III, in questi giorni, assume un significato particolare: celebra l’amicizia storica, ma soprattutto la rinforza in un momento delicato. 🔗 Leggi su Dilei.it

