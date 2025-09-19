Le uova sono ottime ma ci sono alternative proteiche migliori Ecco quali

«Ascoltate, uova, non siete voi, sono io. Vi ho mangiato troppo, abbiamo bisogno di una pausa.». Ti dichiari un accanito consumatore di uova e frequenti assiduamente la palestra; ma hai mai pensato a delle alternative per raggiungere ogni giorno la tua quota proteica raccomandata? Certo, le uova sono ottime: ognuna contiene 6 grammi di proteine, se non lo sai. Ci sono però altre opzioni disponibili, animali o vegetali, che offrono una quantità significativamente maggiore di proteine e sono altrettanto facili da preparare. Non stiamo parlando solo di manzo magro o di petti di pollo, ma di una varietà di proteine vegetali e animali che puoi consumare come spuntino o aggiungere ai tuoi pasti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le uova sono ottime, ma ci sono alternative proteiche migliori. Ecco quali

