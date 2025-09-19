Le torri di Gaza simbolo del genocidio

Quando il ministro della difesa israeliano ha detto che «le porte dell’inferno si apriranno su Gaza», non era una metafora. Le sue parole hanno il peso di una minaccia che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Netanyahu: "Distrutte 50 torri del terrore, andate via da Gaza City" | Attentato a Gerusalemme, sei morti | Hamas esulta: "Azione eroica"

Idf arresta il fratello di uno degli attentatori di Gerusalemme | Netanyahu: "Distrutte 50 torri del terrore, andate via da Gaza City"

Global Sumud Flotilla: "Barca con a bordo anche Greta Thunberg colpita da un drone", ma la Tunisia smentisce | Netanyahu: "Distrutte 50 torri del terrore, andate via da Gaza City"

La Torre che crolla: simbolo e strumento di una strategia di smantellamento totale a Gaza; Arezzo per Gaza rivendica la bandiera issata sulla torre del Comune: Siamo stati noi; I rintocchi del Rengo e delle altre campane: «Gaza muore di fame, Verona rompe il silenzio».

torri gaza simbolo genocidioVentimiglia, in 400 al corteo pro Palestina: “Stop al genocidio a Gaza” - La manifestazione è partita dal ponte Doria per raggiungere il Comune e la stazione al grido di “Palestina Libera” e “Netanyahu assassino” ... Lo riporta ilsecoloxix.it

torri gaza simbolo genocidioAntonio Scurati a Mantova: “Quello di Israele a Gaza è un genocidio. Dobbiamo parlarne” - Lo scrittore interviene sulla Palestina durante l’incontro con Marcello Fois, nella giornata di chiusura del Festivaletteratura ... Come scrive repubblica.it

