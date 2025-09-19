Le strade chiuse a Roma sabato 20 e domenica 21 settembre

Romatoday.it | 19 set 2025

Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 sono previste diverse chiusure stradali a Roma. Tanti i cantieri sparsi in città e gli eventi che modificheranno il trasporto pubblico e privato. Dal derby di calcio Lazio-Roma al BiciRoma fino alle processioni religiose. Ecco una guida utile per muoversi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

