Le sorelle di Maradona denunciate dalle nipoti la guerra in famiglia e la truffa sul marchio di Diego | chi sono gli unici a poterlo usare

Non c’è pace per la famiglia di Diego Armando Maradona, soprattutto da quando il campione è morto il 25 novembre 2020. In Argentina sono state condannate le sorelle del Pibe de oro, Rita Mabel e Claudia Norma Maradona, denunciate dalle nipoti, nonché figlie di Diego, Dalma e Giannina. Le due zie erano sotto accusa per una presunta gestione fraudolenta del marchio «Diego Maradona». I giudici Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López e Julio Marcelo Luciani hanno disposto il sequestro di circa due miliardi di pesos, oltre 1,15 milioni di euro, per ciascuna delle sorelle, per l ’ex avvocato di Maradona Matías Morla e per il suo assistente Maximiliano Pomargo. 🔗 Leggi su Open.online