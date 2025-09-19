Le regine azzurre tornano in scena nella penultima giornata del Mondiale di Tokyo | Palmisano e Battocletti per la gloria iridata
La penultima giornata dei Mondiali di Tokyo può regalare ancora grandi soddisfazioni e sogni all’Italia dell’atletica, con due donne simbolo pronte a scrivere nuove pagine di storia. Antonella Palmisano, una settimana dopo il meraviglioso argento nella 35 km di marcia, torna sulle strade giapponesi dove nel 2021 conquistò l’oro olimpico: oggi affronta la 20 km, distanza che può regalarle un podio da leggenda e che, se centrato, consegnerebbe all’Italia il record assoluto di medaglie in un Mondiale. È lei, con la sua determinazione infinita, la prima grande speranza azzurra di giornata. L’altra è Nadia Battocletti, argento nei 10000 metri, ora attesa a una finale dei 5000 che la vede tra le favorite insieme a Chebet e Kipyegon: correre da protagonista in mezzo alle regine del mezzofondo mondiale è già impresa, salire sul podio significherebbe ulteriore consacrazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
