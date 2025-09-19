Le premiazioni all’Ippodromo Snai di San Siro La Lombardia locomotiva dell’equitazione

Si è svolta lunedì sera, nel suggestivo contesto dell’Ippodromo Snai di San Siro, la tradizionale Festa dei Vincitori, gettonatissimo evento organizzato dalla Federazione italiana sport equestri della Lombardia, che celebra i successi delle amazzoni e dei cavalieri lombardi in campo nazionale e internazionale. L’importanza e il messaggio che da questo evento derivano sono espresse non soltanto dai numeri, ma anche dal fatto che questa regione è da sempre "la locomotiva di tutta l’equitazione italiana", come ha avuto modo di ricordare il presidente della Fise e vicepresidente del Coni, Marco Di Paola, ospite del suo omologo regionale Vittorio Orlandi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

