I nuovi mezzi espressivi appartengono all’arte contemporanea tanto quanto la possibilità di fondere tecniche diverse e analizzare tutto da prospettive inedite era stato il fulcro dei movimenti avanguardisti del secolo scorso; gli insegnamenti del passato possono dunque essere base intuitiva, concettuale e attuativa di tutti quegli autori che sconfinano dai canoni più tradizionali e dalla bidimensionalità della tela o delle superfici normalmente legate all’arte visiva, introducendo così anche l’azione, supplemento essenziale per rendere più viva un’opera, per mostrarne la possibilità di movimento, di illusione visiva o di massima resa di un tema che deve essere sviscerato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Le performance e la body art di Silvia Mattioli, quando la fotografia diventa teatro sperimentale