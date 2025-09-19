Le parole shock del figlio di Toto Riina | Mio padre era un uomo serio e onesto che ha combattuto il sistema

Fanno discutere le parole di Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss di Cosa Nostra Totò, pronunciate a Lo Sperone Podcast. L’uomo, tornato a Corleone dopo aver scontato otto anni per mafia, ha infatti dichiarato: “Mio padre non ha mai ordinato l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Giovanni Falcone, quando l’hanno ammazzato, non dava più fastidio alla mafia o a Totò Riina, ma ad altri dietro le quinte”. Accolto con un applauso dai conduttori Gioacchino Gargano e Luca Ferrito, il figlio di Toto Riina non ha mostrato il minimo pentimento per i crimini per i quali è stato arrestato né tantomeno una critica nei confronti di suo padre. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Le parole shock del figlio di Toto Riina: “Mio padre era un uomo serio e onesto che ha combattuto il sistema”

Totò Riina, polemiche per le parole del figlio: Mio padre ha combattuto il sistema; Il figlio di Totò Riina: «Mio padre non ha ordinato l’omicidio del figlio di Di Matteo»; Intervista shock al figlio di Totò Riina, reazioni e polemiche.

Intervista shock al figlio di Totò Riina, reazioni e polemiche - Intervista shock al figlio di Totò Riina in un podcast, reazioni e polemiche. Lo riporta italpress.com

Schifani: “Le parole del figlio di Riina sono gravissime” - PALERMO – “Le dichiarazioni del figlio di Totò Riina sono gravissime e offensive non solo nei confronti della memoria di Giovanni Falcone e delle vittime della mafia, ma anche verso tutti i siciliani ... Riporta livesicilia.it